Россия и Польша обсудили сотрудничество в военной сфере

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Николай Макаров и его польский коллега генерал Мечислав Ченюх провели в Варшаве встречу, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Генштаба Войска Польского. В пресс-релизе также сказано, что Н.Макаров прибыл в Варшаву с официальным визитом по приглашению польской стороны.

М.Ченюх и Н.Макаров обсуждали возможное сотрудничество в сфере обмена опытом в области трансформации вооруженных сил, а также вопрос налаживания рабочих отношений между подразделениями сухопутных, военно-воздушных и военно-морских войск, дислоцированных в приграничных районах. При этом Н.Макаров отметил, что не видит препятствий на пути военного сотрудничества между странами, и сообщил, что его дальнейшие детали будут обсуждаться в рамках двусторонних переговоров, которые будут проводиться в будущем.

Как отмечается в сообщении польского Генштаба, российская и польская стороны обсудили также возможность транспортировки грузов воздушным и наземным путями через территорию РФ в Афганистан, где действует польский контингент. Однако организационные решения по данному вопросу будут приниматься на уровне правительств.