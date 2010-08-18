Российская военная база останется в Армении до 2044 года. Соглашение о базе в Гюмри будет заключено в пятницу в Ереване, куда на саммит ОДКБ едет президент Дмитрий Медведев.

Об этом телеканалу "Россия 24" заявил глава армянского МИД Эдвард Налбандян. Информацию подтвердили источники Газеты.ру в российской делегации. «Если договор был заключен сроком на 25 лет, то теперь он будет действовать 49 лет начиная с 1995 года», - пояснил дипломат.

Глава армянского МИДа пообещал прописать в договоре, что «российская военная база совместно с вооруженными силами Армении наряду с интересами Российской Федерации в том числе будет обеспечивать безопасность Армении». В ныне действующем договоре от 16 марта 1995 года указывается, что «российская военная база... кроме функций защиты интересов Российской Федерации обеспечивает совместно с Вооруженными силами Республики Армении безопасность Республики Армения по внешней границе бывшего Союза ССР». Речь, таким образом, шла лишь об охране границы с Турции.

Тот факт, что на территории Армении будет существовать почти до середины века военная база, вряд ли улучшит отношения с Азербайджаном. Там пока не говорят о возможном российском вмешательстве Нагорно-Карабахский конфликт, но Баку беспокоит переоснащение вооруженных сил Армении: «Фактически Армения еще больше милитаризуется, и, если учесть претензии Армении на территорию соседних стран, этот факт еще больше нарушит стабильность в регионе», - заявил депутат милли-меджлиса Айдын Миразаде.