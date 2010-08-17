В Россию уже идут приморозки

Метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время центр России и районы Поволжья в связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидают резкое похолодание и ливневые дожди. Сохраняется опасность ураганов, в некоторых районах будут зарегистрированы даже заморозки.

Как сообщает телеканал "Вести", штормовое предупреждение объявлено в Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областях. Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы и находятся в состоянии полной боевой готовности.

Синоптики предупреждают, что уже в ближайшие часы во вторник атмосферный фронт может пройти над территорией Удмуртии, Башкирии, Татарстана, а также республики Марий Эл, Пермского края, Нижегородской и Кировской областей.

В Москве коммунальные службы начали готовиться к чрезвычайной ситуации накануне. Во вторник в столичном регионе ожидается гроза со шквалистым ветром. Москвичей власти предупреждают, что при сильных порывах ветра лучше не выходить на улицу, а парковать свои автомобили в отдалении от деревьев и рекламных щитов.

Во вторник утром в Москве из-за северо-западного ветра полностью рассеялся смог. Как сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области, ночью в столице была зафиксирована температура +19-22 градуса, сопровождающаяся кратковременными дождями и грозами.

Сейчас средняя температура в разных районах столицы составляет 25 градусов, атмосферное давление - 750 мм ртутного столба, влажность - 59%. 17 августа максимальная дневная температура составит +27-29 градусов, при переменной облачности.

По прогнозам, похолодание продолжится. По мнению метеорологов, погода в столице до конца лета будет в рамках климатической нормы. В четверг максимальная дневная температура составит +23-24, к выходным понизится до +20. Вся неделя будет дождливой, количество осадков увеличится к выходным. Уровень осадков может достигнуть 2 мм.