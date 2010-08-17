Взрыв в роддоме Бухареста: три малыша погибли на месте

В Бухаресте произошел взрыв в роддоме, в результате которого погибли три младенца, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Чрезвычайное происшествие произошло в отделении интенсивной терапии, где находились новорожденные. Сразу после взрыва возник пожар. Три малыша погибли на месте, еще восемь с различными ожогами доставлены в одну из клиник города.

Предположительно, причиной взрыва могла стать неисправность в системе кондиционирования воздуха.