Взрыв в роддоме Бухареста: три малыша погибли на месте
09:30, 17 августа 2010Мир
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Еще восемь получили ожоги
В Бухаресте произошел взрыв в роддоме, в результате которого погибли три младенца, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Чрезвычайное происшествие произошло в отделении интенсивной терапии, где находились новорожденные. Сразу после взрыва возник пожар. Три малыша погибли на месте, еще восемь с различными ожогами доставлены в одну из клиник города.
Предположительно, причиной взрыва могла стать неисправность в системе кондиционирования воздуха.
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