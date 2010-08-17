Взрыв в роддоме Бухареста: три малыша погибли на месте

09:30, 17 августа 2010
Мир
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Еще восемь получили ожоги

В Бухаресте произошел взрыв в роддоме, в результате которого погибли три младенца, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Чрезвычайное происшествие произошло в отделении интенсивной терапии, где находились новорожденные. Сразу после взрыва возник пожар. Три малыша погибли на месте, еще восемь с различными ожогами доставлены в одну из клиник города.

Предположительно, причиной взрыва могла стать неисправность в системе кондиционирования воздуха.

 

 

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