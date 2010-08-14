Госдепартамент США: АЭС в Бушере не опасна

Атомная электростанция в Бушере (Иран), которую российские подрядчики планируют запустить 21 августа, не представляет опасности распространения ядерного оружия, заявил представитель американского госдепартамента.

Тем не менее, Марк Тонер подчеркнул, что вопросы относительно направленности ядерной программы Ирана по-прежнему остаются.

"Поддержка Россией Бушера лишний раз обозначает, что Ирану не нужны собственные мощности по обогащению, если его намерения являются исключительно мирными", - приводит его слова Би-би-си.

Тонер отметил, что российско-иранская договоренность по Бушерской АЭС созвучна усилиям Запада, направленным на обеспечение Тегерана ядерным топливом в обмен на свертывание им программы по обогащению урана.