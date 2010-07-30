На борту задержанного в Грузии судна 11 украинских моряков

Представитель украинского консульства встретился с задержанными в порту Поти в Грузии украинскими моряками судна “Аккорд” для оказания им необходимой помощи.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его информации, на данный момент все моряки, кроме капитана корабля, который является гражданином России, находятся на судне. Они обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

Как сообщалось, 28 июля сотрудники департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии задержали украинское судно “Аккорд”. Основанием для задержания стал заход судна в территориальные воды Абхазии без ведома Грузии. На борту корабля находятся 11 граждан Украины.