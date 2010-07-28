Глава немецкого МИД считает Турцию не созревшей для вступления в ЕС

Вице-канцлер и министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, отправляясь с визитом в Стамбул, заявил, что Турция на данный момент еще не созрела для вступления в ЕС, сообщает Лента.ру со ссылкой на Welt.

"Если бы этот вопрос решался сегодня, Турцию сочли бы неготовой к вступлению в Евросоюз", - отметил глава германского МИДа. Тем не менее, Вестервелле подчеркнул важность того, чтобы Турция оставалась ориентированной на Европу.

Турция, по словам министра, может оказать значительную, конструктивную помощь при разрешении конфликтов, которые происходят в Афганистане, Иране, Йемене или на Ближнем Востоке.

Гидо Вестервелле не стал отвечать на вопрос, считает ли он необходимым поставить возможное вхождение Турции в ЕС на общеевропейский референдум, отметив, что не хочет спекулировать на тему, которая еще не скоро может стать актуальной.

Те, кто полагает, что вхождение Турции в ЕС должно произойти в ближайшее время, по мнению Вестервелле, ошибаются. "На самом деле, главное сейчас не обижать Турцию и постараться не создавать впечатление, будто мы ей не интересуемся", - цитирует министра Лента.ру.