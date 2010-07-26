Черноморский флот не может перебазироваться в Абхазию

Вопрос о возможности перебазирования части кораблей Черноморского флота России в бухту Очамчира (Абхазия) в настоящее время не обсуждается, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель Главного штаба ВМФ РФ.

Сейчас в бухте Очамчира находится дивизион кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ.

"Вопрос пока закрыт, потому что бухта очень маленькая, ее акватория не позволяет нахождение больших надводных кораблей водоизмещением более 3 тысяч тонн, она мелкая", - сказал источник.

Он отметил, что в качестве мест базирования Черноморского флота определены Севастополь, Новороссийск и Тартус (Сирия) при условии, что в Тартусе будут базироваться корабли как Черноморского флота, так и других флотов РФ.