Международный суд ООН подтвердил независимость Косово

Самопровозглашение Косово независимости не противоречит нормам международного права.

Решение зачитал председатель Международного суда ООН Хисаси ОВАДА (Япония).

"Суд считает, что международное право не содержит какого-либо видимого запрета на провозглашение независимости. Таким образом, декларация о независимости от 17 февраля 2008 года не нарушала международное право", - объявил Х.ОВАДА, зачитывая консультативное заключение в ходе открытого заседания в Большом зале правосудия во Дворце мира в Гааге.

Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке при поддержке США и стран ЕС провозгласили независимость края от Сербии, которую к настоящему времени признали 69 из 192 стран-членов ООН. Сербия, а также Россия, Китай, Индия отказались признать Косово, считая, что косовские албанцы своим отделением грубо нарушили нормы международного права.

Еще до объявления вердикта министр иностранных дел Сербии Вук Еремич объявил, что если суд ООН поддержит Косово, "ни одна граница в регионе и во всем мире" не будет в безопасности.

Россия в комментарии официального представителя МИД заявила, что решение Международного суда не повлияло на позицию РФ о непризнании Косово: "Наша позиция о непризнании независимости Косово остается неизменной. Считаем, что решение косовской проблемы возможно лишь путем продолжения переговоров между заинтересованными сторонами". Подчеркнуто, что "суд дал оценку только собственно Декларации, специально оговорившись, что он не рассматривал в более широком плане вопрос о праве Косово на отделение от Сербии в одностороннем порядке. В своих выводах Суд не высказался также относительно последствий принятия этого документа, в частности о том, является ли Косово государством, и о правомерности признания края рядом стран".

Международный суд рассматривал вопрос о законности провозглашения независимости Косово по требованию Генеральной ассамблеи ООН. Судьи должны были ответить на вопрос "Соответствует ли одностороннее провозглашение независимости временными институтами самоуправления Косово нормам международного права?".