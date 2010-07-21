Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил короля Бельгии Альберта II по случаю национального праздника.

“От имени народа Украины и от меня лично прошу принять искренние поздравления по случаю национального праздника Королевства Бельгия”, - говорится в приветствии главы Украинского государства, сообщает его пресс-служба.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что взаимопонимание и динамический политический диалог, которые характеризуют отношения между Украиной и Бельгией, и в дальнейшем будут способствовать углублению двустороннего сотрудничества во многих сферах во имя процветания народов наших государств, укрепления безопасности и стабильности в Европе.

Президент Украины пожелал королю Бельгии крепкого здоровья и новых свершений в исполнении ответственной государственной миссии, а дружественному бельгийскому народу - счастья и процветания.