Чаушеску на два часа достали из могилы

В Румынии по просьбе родных эксгумированы останки бывшего президента страны, руководителя Коммунистической партии Николае Чаушеску и его супруги Елены, расстрелянных в 1989 г. Сегодня патологоанатомы и сотрудники военного кладбища Генча в Бухаресте вскрыли могилу четы Чаушеску, чтобы взять образцы ДНК и провести идентификацию захороненных там останков. Вся процедура длилась более двух часов, сообщает Associated Press.

Родственники бывшего румынского руководителя сомневаются в том, что на военном кладбище Генча были действительно захоронены тела Николае и Елены Чаушеску. Сын экс-президента страны Валентин Чаушеску ранее заявлял, что в истории с тайными похоронами его родителей остается много "белых пятен", которые необходимо выяснить.

Н.Чаушеску, напоминает РосБизнесКонаслтинг, правил Румынией в течение 25 лет и в 1989 году был свергнут во время восстания. Он и его жена были расстреляны после скоротечного военного суда.