Парламент Ирана придумал ответ на санкции США и ЕС

Иранский парламент одобрил законопроект в поддержку ядерной программы Тегерана, сообщает агентство IRNA.

Законопроект был принят подавляющим большинством голосов: «за» - 181 парламентарий, трое против и шестеро воздержались.

Документ наделяет правительство Ирана правом применять ответные меры против тех государств, которые пытаются инспектировать иранские морские суда или отказываются предоставлять топливо для иранских самолетов.

Также в законопроекте заявляется, что Иран должен стать самодостаточным во всех сферах применения мирных ядерных технологий.

В дальнейшем иранские парламентарии намерены разработать документ в деталях, после чего он поступит на одобрение Совета стражей Исламской Революции.