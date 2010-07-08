Совет Европы вступился за миноритарные языки в Украине

Совет Европы призывает Украину улучшить ситуацию миноритарных языков в сфере образования и управления.

Как сообщили УНИАН в Бюро информации Совета Европы в Украине, об этом говорится в первом докладе по применению Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств в Украине, одобренной сегодня Комитетом министров Совета Европы.

Доклад, подготовленный комиссией независимых экспертов, также призывает Украину изменить существующие границы официального использования миноритарных языков в административной жизни на местном и региональном уровнях. Кроме того, в документе содержится рекомендация органам власти обеспечить, чтобы квоты для трансляции телевизионных и радиопрограмм, а также требование дублировать и титровать все иностранные фильмы украинским языком, не препятствовали трансляциям на миноритарных языках.

Совет Европы считает, что Украина должна принять эффективные меры защиты и содействия караимскому языку и языку крымчаков, которые находятся под угрозой исчезновения.

В общем, Совет Европы подчеркивает необходимость поддерживать тот уровень защиты и содействия миноритарным языкам, существовавший до ратификации Хартии.