Британия готовится к 40-процентному сокращению расходов

Правительство Великобритании отдало распоряжение министерствам до конца июля подготовить два плана сокращения расходов - на 20 и 40 процентов, сообщает BBC News. Исключение сделано для оборонного ведомства и министерства образования - им разрешено сократить всего 10 и 20 процентов. На незначительное увеличение финансирования может рассчитывать министерство здравоохранения.

Ранее планировалось, что бюджеты министерств урежут в среднем на 25 процентов, что приведет к сокращению 610 тысяч рабочих мест в госсекторе к 2016 году. В случае 40-процентного сокращения бюджетов, по оценке экспертов, под угрозой окажется около миллиона рабочих мест. Профсоюзы работников госсектора уже пообещали провести забастовку в ответ на 40-процентное сокращение.

Сокращение расходов министерств - одна из мер, при помощи которой правительство Дэвида Кэмерона, пришедшее к власти в мае, планирует снизить дефицит бюджета, оцениваемый в 156 миллиардов фунтов стерлингов.

В конце июня новый министр финансов Великобритании Джордж Осборн представил проект бюджета, предусматривающий ряд жестких мер, направленных на борьбу с дефицитом, в частности, повышение НДС с 17,5 до 20 процентов и замораживание на трехлетний срок зарплат сотрудникам госсектора, получающим более 21 тысячи фунтов.