Обнародован соцопрос, согласно которому на выборах победит Качинский

В президентской гонке в Польше за три дня до выборов побеждает лидер партии "Право и справедливость" Ярослав КАЧИНЬСКИЙ, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в апреле с.г. Президента Леха Качиньского, опережая на 2% исполняющего обязанности главы государства спикера Сейма Бронислава КОМОРОВСКОГО, представителя правящей партии "Гражданская платформа".

Как сообщает РИА «Новости», такое сенсационное исследование обнародовал сегодня вечером центр GfK Polonia.

Второй тур президентских выборов состоится 4 июля, претендентами на должность являются Б.КОМОРОВСКИЙ и Я.КАЧИНЬСКИЙ.

По результатам соцопроса, за Я.КАЧИНЬСКОГО готовы проголосовать 49% избирателей, за Б.КОМОРОВСКОГО – 47% поляков.

Еще неделю назад разрыв между кандидатами был 11% в пользу Б.КОМОРОВСКОГО.

Справка УНИАН. Кандидат от правящей в Польше с конца 2007 года «Гражданской платформы» Б.КОМОРОВСКИЙ выиграл первый тур президентских выборов 20 июня у Я.КАЧИНСКОГО с отрывом в 5%, но никто из кандидатов не набрал половины голосов избирателей. По данным государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши, за Б.КОМОРОВСКОГО проголосовали 41,54% граждан, за Я.КАЧИНЬСКОГО – 36,46%.