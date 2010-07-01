Правительство Румынии сократило 53 тысячи госслужащих

Правительство Румынии приняло сегодня решение уволить около 53 тыс работников местных администраций с целью выполнить рекомендации Международного валютного фонда по сокращению бюджетных расходов. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на румынское информационное агентство "Aджерпрес", для пополнения бюджета кабинет ввел дополнительный налог для граждан, в чьей собственности находятся несколько единиц жилья, а также удвоил налоги на автомобили, с объемом двигателя более 2 литров.

Принятый правительством Эмила БОКА по рекомендации МВФ пакет антикризисных мер предполагает снижение зарплат на 25%, пенсий - на 15%, а также свертывание ряда социальных программ, сокращение сотен тысяч госслужащих и ряд других непопулярных мер. По словам Э.БОКА, это позволит оказавшейся "в самом тяжелом за последние шестьдесят лет экономическом кризисе" Румынии получить помощь от МВФ, ЕС и других международных организаций, которые обещали выделить кредиты на сумму в 20 млрд. евро. Однако заверения президента Румынии Траяна БЭСЕСКУ, что "затянув пояса, румыны смогут избежать катастрофы, постигшей Грецию", не убедили население – в мае и июне профсоюзы вывели на улицы Бухареста и других румынских городов многотысячные демонстрации протеста.

Ситуацией воспользовалась оппозиция, которая требует отставки кабинета Э.БОКА, обвиняя его в проведении политики "социального геноцида". Предпринятая в июне попытка объявить кабинету вотум недоверия провалилась – в ходе голосования в парламенте оппозиции не хватило всего восьми голосов - при необходимых 236 голосах проголосовало только 228 депутатов.