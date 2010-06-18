Лидеры ЕС договорились согласовывать проекты бюджетов стран-членов

Лидеры Европейского Союза договорились согласовывать проекты бюджетов стран-членов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах, одобренных на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 17 июня.

Согласно одобренному документу, начиная с 2011 года страны - члены ЕС в первом квартале будут подавать проекты бюджетов на следующие годы для проверки их соответствия поставленным странами целям и задачам, а также для обеспечения соответствия бюджетных параметров требованиям Пакта стабильности и роста.

С целью усиления доверия между странами - членами ЕС лидеры заявили о намерении обеспечить качество статистических данных, важных для проведения бюджетной политики и бюджетного надзора, а для этого – обеспечить независимость статистических офисов.

Как сообщал УНИАН, вопрос доверия к бюджетному планированию в ЕС возник после того, как в начале этого года стало известно, что дефицит бюджета Греции неожиданно, по итогам 2009 года, достиг 12,7% ВВП, что намного выше максимально допустимых в зоне евро 3% ВВП. В конце мая страны ЕС одобрили помощь Греции, в том числе для обеспечения стабильности евровалюты в целом. Вместе с тем лидеры ЕС стали искать пути для более жесткого обеспечения выполнения Пакта стабильности и роста и других финансовых требований в ЕС, в том числе с возможным применением санкций в будущем для нарушителей.