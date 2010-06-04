Главу МВД Франции оштрафовали за расистские высказывания

Министр внутренних дел Франции Брис ОРТЕФЕ (Brice Hortefeux) осужден к штрафу за расистские высказывания.

Об этом сообщает сегодня Интернет-версия газеты “Le Figaro”.

По данным издания, сегодня суд высшей инстанции Парижа осудил французского министра к уплате 750 евро штрафа, а также к возмещению истцу – “Движению против расизма и за дружбу между народами” – 2 тыс. евро расходов на судопроизводство.

Издание отмечает, что инцидент, который разбирал суд, произошел 5 сентября прошлого года во время проведения традиционного летнего университета французской правящей партии “Союз за народное движение” (UMP). Одна из юных поклонниц министра рассказала ему о том, что один из молодых сторонников партии арабского происхождения ест свинину и пьет пиво, что, по ее словам, является признаком “интеграции”. На это Б.ОРТЕФЕ ответил: “Но это совсем не так, он просто не отвечает прототипу”. После того, как поклонница сказала: “Это наш маленький араб”, министр ответил: “Всегда нужен один. Когда есть один – все хорошо, когда их много – есть проблемы”. Эти слова были сняты на видеокамеру и распространены в сети Интернет. Они вызвали волну протестов.

Несмотря на то, что министр выразил сожаление по поводу того, что его слова были неправильно интерпретированы, отметив, что говорил он совсем не об арабах, а о жителях региона Овернь, из которого он сам происходит, “Движение против расизма и за дружбу между народами” решило обратиться в суд.

Во время заседания 16 апреля прокуратура просила послабления, поскольку выражала сомнение в том, можно ли считать это высказывание министра внутренних дел публичным, в то же время судьи во время сегодняшнего заседания решили иначе.

Вместе с тем, как сообщает Интернет-версия газеты “Le Figaro”, Б.ОРТЕФЕ планирует обратиться в апелляционный суд.