США стали на сторону Южной Кореи

США высказывают "твердую поддержку Южной Корее" в связи с ситуацией с гибелью военного корабля "Чхонан".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН заявила вчера в ходе визита в Китай.

По ее словам, Вашингтон "полностью поддерживает ответные действия Президента Южной Кореи ЛИ Мен Бака, связанные с гибелью корабля".

Кроме того, Х.КЛИНТОН сообщила, что "Президент Барак ОБАМА дал указание американским военачальникам тесно координировать действия с южнокорейскими партнерами для обеспечения готовности и для сдерживания возможной агрессии".

Госсекретарь США также отметила, что США проводят "тесные дискуссии с Южной Кореей "относительно гибели корвета "Чхонан".

"Мы тщательно консультируемся с Южной Кореей, и будем продолжать это делать в будущем. В среду я отправляюсь в Сеул для дальнейших дискуссий. Кроме того, мы проводим всесторонние переговоры с японскими руководителями и с китайским правительством по данному вопросу", - сказала Х.КЛИНТОН, отметив, что другие члены американского правительства, включая министра обороны Роберта ГЕЙТСА "также активно обсуждают данный вопрос с государствами региона".

Как сообщал УНИАН, в понедельник Президент Южной Кореи ЛИ Мен Бак в телеобращении, посвященном реакции Южной Кореи на гибель корвета южнокорейских ВМС "Чхонан" в Желтом море, заявил о прекращении практически всех экономических контактов с Северной Кореей (КНДР).

Справка УНИАН. 26 марта вблизи острова Пэннендо в Желтом море затонул боевой корабль южнокорейских ВМС "Чхонан". Погибло 46 моряков.

По данным ВВС, международное расследование с участием экспертов из Австралии, Британии, США и Швеции показало, что корабль был потоплен северокорейской торпедой.