Сомалийские СМИ обвинили Россию в расстреле пиратов

Сомалийские СМИ выступили с обвинениями в адрес России в связи с гибелью пиратов, захвативших 5 мая танкер "Московский университет".

Как передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на агентство Somalilandpress, с руководством издания связались представители пиратов и сообщили, что российские моряки не отпустили пиратов, участвовавших в захвате российского танкера, а расстреляли их, после чего сложили тела в шлюпку и отправили в открытое море.

Кроме того, в своем обращении пираты пригрозили расправой всем российским морякам, которые будут попадать в руки захватчиков в будущем.

Накануне посол Сомали в РФ Мухаммед Хандуле заявил, что его страна не располагает информацией о судьбе пиратов, захвативших российский танкер "Московский университет" и позже отпущенных в Аравийское море в 300 милях от суши. Ранее в тот же день в Минобороны РФ сообщили, что пираты, захватившие танкер "Московский университет" в Аденском заливе, до берега не добрались и погибли.