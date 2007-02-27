В Евросоюзе надеются, что новое соглашение с Украиной будет содержательнее

В Европейском Союзе надеются, что новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС будет содержательнее предыдущего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС Андриан СЕВЕРИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС действует до 2008 года, и у Украины и ЕС еще есть время для подготовки нового соглашения.

Вместе с тем, по словам А.СЕВЕРИНА, очень важной является суть этого соглашения, и в ЕС надеются, что это соглашение будет содержательнее предыдущего.

Также в ЕС уверены, что новое соглашение даст необходимые инструменты для помощи Украине в процессе реформ для вступления в сообщество, отметил А.СЕВЕРИН.

В свою очередь, народный депутат Украины, сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС Владимир ВЕЧЕРКО напомнил, что первое заседание экспертной комиссии по подготовке углубленного соглашения между Украиной и ЕС должно состояться в начале марта. При этом, по его словам, на протяжении первого полугодия этого года процесс подготовки углубленного соглашения между Украиной и ЕС должен быть закончен.