Янукович едет в Германию (программа визита)

Янукович завтра посетит Германию с однодневным рабочим визитом

Киев. 27 февраля. УНИАН. Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 28 февраля посетит Германию с однодневным рабочим визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, в поездке премьер-министра будут сопровождать министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр охраны окружающей природной среды Василий ДЖАРТЫ, министр экономики Владимир МАКУХА, заместитель министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Анатолий КИНАХ, а также другие официальные лица.

Как сообщается, по прибытии в Берлин премьер-министр примет участие в церемонии подписания Меморандума о намерениях между Министерством охраны окружающей природной среды и Deutsche Bank о сотрудничестве в сфере изменения климата. Документом предусматривается активизация сотрудничества в сфере уменьшения выбросов парниковых газов и внедрения в Украине механизмов Киотского протокола.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что подписания других документов в ходе визита украинской официальной делегации в Германию не предполагается. «Меморандум о намерениях с Deutsche Bank - единственный документ, который планируется подписать в ходе поездки», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, программой визита планируется встреча В.ЯНУКОВИЧА с канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ. Предусмотрено часовое общение руководителей правительств в формате официального обеда. После встречи предполагается совместный подход канцлера и премьер-министра к прессе.

После этого В.ЯНУКОВИЧ планирует встретиться с представителями деловых кругов Германии и Восточного комитета немецкой экономики, а также принять участие в международной конференции «Украина-ЕС: новые подходы».

Как сообщает пресс-служба Кабмина, вечером этого дня премьер вернется в Киев.