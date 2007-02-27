Вице-президент США пережил теракт на военной базе
09:47, 27 февраля 2007Мир
530 0
Нападение совершил террорист-смертник
|Дик Чейни
По данным Reuters, жертвами теракта в основном стали рабочие, собравшиеся у ворот базы. Подполковник Дэвид Асетта (David Accetta), которого цитирует AFP, подтвердил, что нападение на базу произошло у ее главного входа.
Вице-президент США прибыл в Афганистан 26 февраля и планировал сегодня встретиться с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, однако задержался на базе, поскольку переговоры с Карзаем были отложены по погодным условиям, сообщает Reuters.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter