Вице-президент США пережил теракт на военной базе

На авиабазу США в афганском городе Баграм совершил нападение террорист-смертник, сообщает AFP. В момент нападения, по данным агентства, на базе находился вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни. В результате теракта, по данным министерства внутренних дел Афганистана, были убиты 18 человек, в том числе трое военнослужащих. Сам Чейни не пострадал.

По данным Reuters, жертвами теракта в основном стали рабочие, собравшиеся у ворот базы. Подполковник Дэвид Асетта (David Accetta), которого цитирует AFP, подтвердил, что нападение на базу произошло у ее главного входа.

Вице-президент США прибыл в Афганистан 26 февраля и планировал сегодня встретиться с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, однако задержался на базе, поскольку переговоры с Карзаем были отложены по погодным условиям, сообщает Reuters.

Лента.ру