Буш от Лукашенко не отстанет

Президент США Джордж БУШ в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты будут настаивать на обеспечении свободы в Беларуси.

Как передает РИА «Новости», об этом он сказал, выступая в Вашингтоне на встрече ассоциации республиканских губернаторов американских штатов.

"Мы будем настаивать на обеспечении свободы там, где мы можем настаивать - в таких местах, как Куба, Беларусь и Бирма", - заявил Дж.БУШ.

При этом он подчеркнул, что США "должны помогать другим (странам) осознать великое благословение свободы".

Заявив, что возглавляемая им администрация будет проводить "решительную внешнюю политику", глава Белого дома сообщил, что одним из этих направлений является борьба с коррупцией в зарубежных странах.

"Мы бросим вызов коррупции там, где мы ее обнаружим", - заявил Президент США.