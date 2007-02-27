Главы дипломатических миссий попали под обстрел на Шри-Ланке

Главы дипломатических миссий США и Италии ранены на Шри-Ланке, сообщает AFP.

Высокопоставленные дипломаты попали во вторник утром под артиллерийский обстрел во время посещения военной базы, расположенной в западной части острова.

Посол США Роберт Блэйк (Robert Blake) и посол Италии Прио Мариани (Prio Mariani) попали под обстрел в тот момент, когда вертолет, на борту которого они находились, совершил посадку на военной базе.

По словам министра по правам человека правительства Шри-Ланки, сопровождавшего иностранных дипломатов в поездке, посол Италии получил ранение головы, и срочно госпитализирован в местную больницу. Послу США, получившему менее тяжелые ранения, медицинская помощь была оказана на месте происшествия. В настоящий момент, сообщил министр, глава американской дипломатической миссии находится в столице страны - Коломбо.

По предварительным данным, нападение на военную базу было совершено боевиками организации "Тигры освобождения Тамил-Илама".

Лента.ру