Россия не хотела менять газ на флот

В начале переговоров ни Россия, ни Украина не поддерживали идею продления пребывания Черноморского флота РФ в Крыму в обмен на снижение цены на газ, и подписание соответствующих документов нельзя назвать победой ни России, ни Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в эфире телеканала "Интер".

"Вопрос витал в воздухе ... Он возникал несколько раз, но в начале не вызывал интереса ни у одной, ни у другой стороны. Мы искали другие компенсаторы, прежде всего компенсаторы в экономической области. Россия тоже прохладно к этой идее отнеслась. Одним из аргументов (россиян) было то, что за 40 млрд. мы построим 5 таких баз", - заявил Н.АЗАРОВ. При этом он так и не уточнил, почему был выбран именно это вариант компенсации в вопросе цены газа.

Между тем Н.АЗАРОВ заявил, что не стал бы увязывать вопросы ценообразования на газ и продления сроков пребывания флота.

"Я бы вообще не стал увязывать вопросы ценообразования на газ и вопросы продления срока аренды (территории - УНИАН) Черноморским флотом. Почему? Потому что главный итог подписания этого соглашения (о ЧФ - УНИАН) вовсе не в этом заключается. А заключается в том, что мы получили передышку на 10 лет с точки зрения поставок сравнительно дешевого газа, а самое главное - начали восстанавливать в полном объеме отношения с самым крупным торговым партнером, с которым нас связывает многолетнее прошлое, настоящее и в еще большей степени будет связывать будущее", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в процессе переговоров были разблокированы замороженные прежней властью совместные проекты в различных сферах - авиастроение, строительство блоков АЭС , строительство завода по обогащению урана и т.д.

"Это многомиллиардные, рассчитанные на много лет проекты, которые позволят вовлечь в развитие нашей экономики многомиллиардные инвестиции", - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что реакция западных стан на подписание соглашения о продлении пребывания ЧФ России в Украине позитивная и вполне естественна. "Потому что они понимают, что от этих горе правителей, которые правили 5 лет (в Украине - УНИАН), кроме нестабильности, кроме разрухи ожидать нечего. Пришла серьезная, стабильная власть, которая взялась за наведение порядка, развитие экономики - это в интересах западных стран и России. Вот главный итог. Хотя этот итог дался нам очень не просто, и представлять его как победу России или Украины я бы не стал, потому что в процессе стороны пошли на уступки друг другу", - отметил премьер-министр Украины.