Путин зовет в ЕЭП всех желающих

Создаваемое Единое экономическое пространство РФ, Беларуси и Казахстана открыто для всех, кто желает к нему присоединиться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН, выступая с докладом в Госдуме.

«1 января 2010 года общая таможенная территория России, Беларуси и Казахстана стала реальностью, и мы приступаем к качественно новому интеграционному этапу – через два года должно быть создано Единое экономическое пространство со свободным движением капиталов и услуг. Причем наше объединение открыто для всех, кто желает к нему присоединиться», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, это более глубокое качество интеграции, чем Таможенный союз.

Премьер РФ отметил, что трем государствам нужно будет унифицировать десятки фундаментальных документов, которые лежат в основе развития экономики трех стран.

В.ПУТИН подчеркнул, что решать вопросы совершенствования таможенной процедуры предстоит в формате Таможенного союза, а это сложнее.

По его словам, качество таможенного администрирования в РФ не соответствует мировой практике, где таможенное оформление проводиться в течение нескольких часов, а в РФ – не менее одной недели, а иногда и свыше месяца.

«Подобные неадекватные сроки часто ставят крест на экспорте или импорте высокотехнологической продукции. Если не будет элементарного порядка на таможне, никакие усилия российских инновационных и других товаров не принесут должного результата», - отметил В.ПУТИН.