В Польше надеются, что до воскресенья облако вулканической пыли развеется

Польша не планирует переносить запланированные на воскресенье, 18 апреля, похороны главы государства Леха Качиньского.

Об этом заявил министр президентской канцелярии Яцек САСИН на пресс-конференции, сообщает телеканал TVN24.

Я.САСИН призвал не спекулировать на этой теме, отметив, что, возможно, облако вулканической пыли, которое парализовала авиасообщение в Европе, может развеяться, и на выходные будет возобновлено авиадвижение в Польше.

"Давайте не будем забегать вперед, будет или не будет запрещено авиадвижение. Пока мы имеем мало данных", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня с 10.00 до 18.00 запрещено авиасообщение в Польше, кроме Кракова и Жешува на юге страны.