В Венгрии в первом туре парламентских выборов победила оппозиция

В Венгрии подведены предварительные итоги первого тура парламентских выборов.

Уверенную победу, как и предсказывали опросы, одержала оппозиционная правоконсервативная партия "Фидес" во главе с Виктором ОРБАНОМ - она набрала почти 53% голосов, сообщает радио «Свобода».

На втором месте - до недавнего времени правившие социалисты с 19%, от которых незначительно отстала радикальная националистическая партия "За лучшую Венгрию", впервые попавшая в парламент.

Пятипроцентный барьер преодолевает также экологическая партия "Политика может быть разной".

Второй тур состоится 25 апреля в одномандатных округах, где ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов.