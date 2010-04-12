В Венгрии в первом туре парламентских выборов победила оппозиция
08:58, 12 апреля 2010Мир
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У "Фидес" - почти 53% голосов
В Венгрии подведены предварительные итоги первого тура парламентских выборов.
Уверенную победу, как и предсказывали опросы, одержала оппозиционная правоконсервативная партия "Фидес" во главе с Виктором ОРБАНОМ - она набрала почти 53% голосов, сообщает радио «Свобода».
На втором месте - до недавнего времени правившие социалисты с 19%, от которых незначительно отстала радикальная националистическая партия "За лучшую Венгрию", впервые попавшая в парламент.
Пятипроцентный барьер преодолевает также экологическая партия "Политика может быть разной".
Второй тур состоится 25 апреля в одномандатных округах, где ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов.
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