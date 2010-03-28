Израиль готов снова оккупировать сектор Газа

О том, что вероятность реоккупации Сектора Газа израильскими войсками существует, заявил министр финансов Израиля Юваль Штайниц. По его словам, на эту меру Израиль будет вынужден пойти, если другие методы решения вопроса безопасности в регионе будут исчерпаны, сообщает Би-Би-Си.

Штайниц заявил, что, в частности, власти страны не позволят ХАМАС приобрести ракеты дальнего радиуса действия.

Он также обрушился с критикой на правительство США, отметив, что давление на Израиль со стороны Вашингтона только ухудшает положение вещей.