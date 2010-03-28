Израиль готов снова оккупировать сектор Газа
14:25, 28 марта 2010Мир
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Если ХАМАС получит более мощные ракеты
О том, что вероятность реоккупации Сектора Газа израильскими войсками существует, заявил министр финансов Израиля Юваль Штайниц. По его словам, на эту меру Израиль будет вынужден пойти, если другие методы решения вопроса безопасности в регионе будут исчерпаны, сообщает Би-Би-Си.
Штайниц заявил, что, в частности, власти страны не позволят ХАМАС приобрести ракеты дальнего радиуса действия.
Он также обрушился с критикой на правительство США, отметив, что давление на Израиль со стороны Вашингтона только ухудшает положение вещей.
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