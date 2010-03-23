Сильный доллар снизил цену на золото

Золото в понедельник подешевело в цене до минимальной за три недели отметки на фоне укрепления доллара, которое негативно сказалось на спросе на металл как альтернативный объект для инвестиций, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Апрельский фьючерс на золото в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подешевел на 11,90 доллара, или 1,1%, до 1095,70 доллара за тройскую унцию. Ранее стоимость контракта опускалась до минимальной с 25 февраля отметки 1092,20 доллара за унцию.

"Крепкий доллар - главная угроза для цен на золото, - заявил агентству Bloomberg президент Prospector Asset Management Леонард Каплан (Leonard Kaplan). - Доллар будет и дальше укрепляться, и это негативно скажется на золоте".

Доллар на торгах в понедельник увеличивается в цене по отношению к евро, сообщает агентство Bloomberg.

Доллар в понедельник подорожал к евро до 1,3502 доллара за евро с 1,3537 доллара за евро в пятницу на фоне опасений, что долговой кризис в Греции и повышение кредитных ставок Центробанками стран мира могут подорвать восстановление мировой экономики. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,1% - до 80,81 пункта.

По итогам 2009 года стоимость золота увеличилась на 24%, достигнув максимальной отметки на торгах 3 декабря - 1227,50 доллара за унцию. При этом курс доллара к корзине шести валют снизился на 4,2%.

"Если вы прогнозируете повышение курса доллара, тогда вам придется поверить в то, что цены на сырьевые товары пойдут вниз", - отметил Каплан.