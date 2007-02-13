Ющенко взял с собой в Туркменистан Чупруна и Чалого
17:38, 13 февраля 2007Мир
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Президент отбыл в Ашхабад
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Туркменистан.
Как сообщает пресс-служба Президента, 14 февраля в Ашхабаде глава Украинского государства примет участие в церемонии инаугурации Президента этой страны.
Также запланировано, что в этот день В.ЮЩЕНКО проведет встречу с новоизбранным Президентом Туркменистана.
В составе официальной делегации – первый заместитель министра топлива и энергетики Вадим ЧУПРУН, заместитель главы Секретариата Александр ЧАЛЫЙ.
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