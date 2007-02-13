Ющенко взял с собой в Туркменистан Чупруна и Чалого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Туркменистан.

Как сообщает пресс-служба Президента, 14 февраля в Ашхабаде глава Украинского государства примет участие в церемонии инаугурации Президента этой страны.

Также запланировано, что в этот день В.ЮЩЕНКО проведет встречу с новоизбранным Президентом Туркменистана.

В составе официальной делегации – первый заместитель министра топлива и энергетики Вадим ЧУПРУН, заместитель главы Секретариата Александр ЧАЛЫЙ.