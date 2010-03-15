США вышли на первое место в мире по экспорту оружия

Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта обычных вооружений и военного оборудования за период с 2005 по 2009 год. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз Стокгольмского исследовательского института мира (SIPRI).

По данным шведского исследовательского института SIPRI, доля России на рынке обычных вооружений составляет 24 процента. На первой строчке в рейтинге экспортеров оружия находятся США, занимающие 30 процентов рынка. В пятерку ведущих экспортеров также входят Германия, Франция и Великобритания. Согласно информации института, за последние пять лет рост объемов международных поставок вооружений составил 22%.

Институт отмечает, что 39 процентов экспорта США составляет военная авиация. Ее доля в российском экспорте вооружений составляет 40 процентов.

Ранее в докладе, охватывающем период 2001-2005 годов, SIPRI называл Россию лидером рынка. На долю Москвы приходился 31 процент оружейных поставок, в то время как США занимали вторую строчку рейтинга с 30 процентами.

Эксперты института отмечают, что объемы поставок вооружений на Ближний Восток, в Северную Африку, Южную Америку, Южную и Юго-Восточную Азию могут свидетельствовать о начале гонок вооружений в регионах. Так, 65 процентов военного экспорта США приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.