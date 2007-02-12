Зоопарк в Буэнос-Айресе впервые показал трех белых тигрят (фото)

Посетителям зоопарка в Буэнос-Айресе впервые позволили посмотреть на детенышей редкого белого тигра, сообщает «Твой день».

Мать - белая бенгальская тигрица по кличке Бетти - произвела на свет трех детенышей еще 23 декабря прошлого года, но, боясь за самочувствие малышей, руководство зоопарка в столице Аргентины предпочло не показывать голубоглазых тигрят посетителям до последнего времени.

Пресс-секретарь зоопарка Анна Мария Пирра заявила, что тигры «абсолютно здоровы», просто первое время руководство зоопарка решило избежать стрессов, связанных с повышенным вниманием публики к новорожденным малышам.

Родившиеся детеныши: две девочки-тигрицы и один самец – огромный успех для защитников вымирающих белых бенгальских тигров, которые являются разновидностью обычных рыжих.

- В мире осталось всего 250 (даже не 300!) подобных животных, - сообщил главный ветеринар зоопарка Мигель Риволта. – Каждое новое рождение тигрят в Буэнос-Айресе - огромный вклад в сохранение этого вида.