В Греции демонстранты захватили минфин и госказначейство

Сотни активистов греческого профсоюза "Всерабочий фронт борьбы" захватили сегодня здания министерства финансов и казначейства в центре Афин, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Акция предпринята в знак протеста против мер правительства по сокращению бюджетного дефицита.

По информации агентства, в акции принимают участие около 300 человек. Утром они вошли в здание министерства, при этом охрана не оказала им никакого сопротивления. Демонстранты вывесили транспарант с протестом против объявленных днем ранее "антинародных мер" правительства. При этом они блокировали вход в здание и не пустили на работу сотрудников министерства.

Одновременно с министерством финансов было также захвачено здание Главного финансового управления - казначейства. Полиция была вынуждена перекрыть движение по некоторым улицам в центре греческой столицы.

Под давлением Евросоюза правительство Греции в среду, 3 марта, приняло ряд мер по снижению дефицита бюджета до 8,7 процента ВВП в 2010 году. Эти меры предусматривают замораживание пенсий, существенное сокращение зарплат, премиальных и праздничных пособий для государственных служащих. Кроме того, с 19 до 21 процента повышен НДС, увеличены акцизы на табак и алкоголь, а также повышен налог на бензин.

Профсоюзные объединения запланировали всеобщую забастовку на 5 марта, которая начнется с 12 часов и продлится до конца смены. О готовности объявить забастовку объявили также работники налоговых инспекций.