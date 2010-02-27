Землетрясение разрушило чилийскую тюрьму: сбежали более 200 преступников
20:23, 27 февраля 2010Мир
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Магнитуда толчков составила 8,8
Двести девять человек сбежали из тюрьмы чилийского города Чильян после того, как одна из несущих стен здания разрушилась в результате субботнего землетрясения.
Подземные толчки магнитудой 8,8 в Чили были зафиксированы в 03:3) по местному времени в 115 километрах к северу от расположенного в центральной части страны города Консепсьон, на глубине 55 километров.
В настоящее время чилийские СМИ сообщают о 122 погибших и не исключают, что их число может увеличиться.
Как отмечает издание, четверо заключенных погибли на месте, из 269 попытавшихся сбежать полиции удалось сразу задержать только 60 человек.
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