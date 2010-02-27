Число жертв землетрясения в Чили возросло до 122 человек

18:12, 27 февраля 2010
Мир
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Трагедия произошла ночью

Число жертв мощного землетрясения в Чили возросло до 122 человек, сообщил избранный президент страны Себастьян Пиньера в эфире чилийского новостного телеканала 24 Horas, сообщает РИА новости.

Подземные толчки магнитудой 8,8 были зафиксированы в 03.34 по местному времени в 115 километрах к северу от города Консепсьон, на глубине 55 километров.

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