Число жертв землетрясения в Чили возросло до 122 человек

Число жертв мощного землетрясения в Чили возросло до 122 человек, сообщил избранный президент страны Себастьян Пиньера в эфире чилийского новостного телеканала 24 Horas, сообщает РИА новости.

Подземные толчки магнитудой 8,8 были зафиксированы в 03.34 по местному времени в 115 километрах к северу от города Консепсьон, на глубине 55 километров.