Причина смерти Владислава Галкина: предварительные данные

По предварительным данным, смерть известного российского актера Владислава ГАЛКИНА наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России.

«По предварительным данным, смерть В.ГАЛКИНА наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности. В настоящее время на месте работает следственная группа, проводится осмотр места происшествия, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело В.Галкина без признаков насильственной смерти было обнаружено сегодня в квартире одного из домов, расположенного на Садово-Самотечной улице в Москве.

По данному факту следственными органами Следственного комитета по городу Москве проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.