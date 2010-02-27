Победа Януковича улучшит имидж Украины в глазах россиян?

Сейчас в России происходит постепенное восстановление позитивного отношения к Украине.

Об этом заявил заместитель директора российской социологичесокй службы Левада-Центр Алексей ГРАЖДАНКИН в интервью «Зеркалу недели» (№ 8 (788) 27 февраля - 5 марта 2010).

«По моему мнению, сейчас в России происходит постепенное восстановление позитивного отношения к Украине, существенно ухудшившегося в связи с позицией бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, занятой в отношении южноосетинского конфликта в августе 2008 года, а также январского 2009 года газового конфликта России с Украиной, - отметил А.ГРАЖДАНКИН. - Также на отношение к Украине повлияли многочисленные акции по переоценке истории ХХ века (Голодомор, деятельность ОУН—УПА), предпринимавшиеся Виктором ЮЩЕНКО».

В то же время победа Виктора ЯНУКОВИЧА может улучшить имидж Украины в глазах россиян, считает социолог.

«Положительной динамики в развитии отношений между нашими странами с его приходом ожидали 41% жителей России (отрицательной - всего 7%). А вот баланс положительных и отрицательных ожиданий в развитии российско-украинских отношений в случае победы на президентских выборах Юлии ТИМОШЕНКО составлял 11/27», - рассказал А.ГРАЖДАНКИН.

При этом, по мнению эксперта, за ответами на вопрос об отношении к Украине, прежде всего, скрывается отношение к политике украинских властей, которое переносится в дальнейшем и на отношение к государству Украина, и к украинцам как к этносу. «Так, в мае прошлого года, когда баланс положительных и отрицательных оценок отношения к Украине составлял 34/56, баланс положительных и отрицательных оценок украинцев как народа составлял 75/18, хотя, к сожалению, он значимо снизился даже по сравнению с 2006 годом, когда составлял 81/14», - рассказал А.ГРАЖДАНКИН.