Качинский подписал договор о размещении войск США в Польше

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ подписал ратифицированный в этом месяце польско-американский договор SOFA о размещении войск США на польской территории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Польши.

Договор позволит уже в конце марта – в начале апреля создать временную базу американских войск, которая уже после 2012 станет постоянной.

На базе будут размещаться американские ракеты ПВО Patriot, а позже ракеты SM-3, входящие в систему баллистической обороны.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Сейм Польши ратифицировал подписанный с администрацией США в декабре прошлого года договор SOFA (Status of Forces Agreement).

Справка УНИАН. Администрация нового Президента США Барака ОБАМЫ в августе прошлого года отказалась от планов Джорджа БУША разместить стационарную систему ПРО в Польше и Чехии.

В то же время новая американская власть решила создать мобильную систему ПРО, элементы которой будут размещены на кораблях, а также в некоторых государствах Восточной Европы.

Польские власти сначала призвала не отказываться от стационарного размещения ПРО, но после объявления решения заявила, что новая система может быть выгоднее для поляков, нежели предыдущая.

В рамках договоренностей с американской властью Польша должна получить боевые ракеты Patriot, которые должны быть включены в национальную систему ПВО.