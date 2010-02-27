В Китае при взрыве фейерверков погибли 19 человек

В Китае при взрыве фейерверков по случаю Нового года погибли 19 человек.

Как передает Газета.Ru, чрезвычайное происшествие произошло в поселке Цзюньбу города Пунин китайской провинции Гуандун.

Еще 50 человек получили травмы.

Двухнедельное массовое празднование Нового года по лунному календарю в Китае должно завершиться в воскресенье.