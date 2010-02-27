В Китае при взрыве фейерверков погибли 19 человек
10:04, 27 февраля 2010Мир
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Еще 50 получили травмы
В Китае при взрыве фейерверков по случаю Нового года погибли 19 человек.
Как передает Газета.Ru, чрезвычайное происшествие произошло в поселке Цзюньбу города Пунин китайской провинции Гуандун.
Еще 50 человек получили травмы.
Двухнедельное массовое празднование Нового года по лунному календарю в Китае должно завершиться в воскресенье.
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