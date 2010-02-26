В торговом центре Дубая прорвало гигантский аквариум с акулами

Торговый центр Дубая был частично эвакуирован, когда лопнул расположенный в нем гигантский аквариум с акулами и электрическими скатами, и из трещины потоком хлынула вода. Как сообщают СМИ, многие посетители сами в панике бросились к выходу, возле которого вскоре выстроились машины скорой помощи.

По заявлению представителей Emaar Properties - компании-владельца торгового центра Dubai moll - трещину быстро закупорили, и инцидент не причинил никакого ущерба ни людям, ни обитателям аквариума, передает РИА "Новости" со ссылкой на AP.

Охрана торгового центра и полицейские, оцепившие помещения вокруг аквариума, не позволяли очевидцам снимать происходящее, а тех, кто все же успел сделать это, заставили уничтожить отснятое, сообщает The Sun.

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