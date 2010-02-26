Жириновский хочет клонировать Эйнштейнов, Есениных, Пушкиных, и себя

Вице-спикер Государственной думы России, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ заявляет, что хочет клонировать себя.

Об этом он сказал в эфире российского канала «Вести 24»

«Я буду рад, если смогу клонировать самого себя, заказать ученным, чтобы появился второй такой человек, как я. Это будет очень хорошо, это будет польза для нации. Клонировать надо всех известных ученных наших», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Он добавил, что ЛДПР будет добиваться отмены запрета на клонирование людей, поскольку это нужно для экономики и демографии России.

В.ЖИРИНОВСКИЙ уверен, что никаких запретов на клонирование в РФ не должно быть потому, что на Западе такие работы ведутся.

«Ученые должны работать, мы не должны бояться. Клонирование – это спасение человечества, замена органов, вышедших из строя», - уверен В.ЖИРИНОВСКИЙ. Он предложил «людей выращивать и у них брать органы на замену».

«Клонировать надо умных людей, талантливых, и должна быть база данных клонированных людей. Мы должны иметь новых Эйнштейнов, Курчатовых, Циолковских, Есениных, Пушкиных», - добавил он.

Сегодня 353 депутата Госдума РФ проголосовали во втором чтении за законопроект «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О временном запрете на клонирование человека». Клонирование иных организмов и клеток, в том числе, человеческих, в исследовательских целях не запрещается.