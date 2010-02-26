Премьер Греции просит спасти страну

Худшие опасения относительно состояния греческой экономики подтвердились, заявил сегодня премьер-министр Георгиос ПАПАНДРЕУ во время выступления в парламенте.

Как передает «Рейтер», сегодня власти Греции предпринимают отчаянные попытки вернуть доверие к своим статистическим данным и убедить инвесторов в способности расплатиться по долгам после того, как стало известно, что предыдущее правительство сильно недооценивало реальный дефицит бюджета.

Европейский Союз также не остается в стороне и пытается подтолкнуть Афины к проведению радикальной бюджетной реформы, иначе проблемы Греции могут сильно навредить единой европейской валюте и даже, по мнению некоторых, привести к распаду еврозоны.

"Все, что обнаружилось после выборов, доказывает, что Новая демократия (прежняя правящая партия) не справилась со своими обязанностями, - заявил Г.ПАПАНДРЕУ. - История подтвердила наши худшие опасения".

"Урон не поддается исчислению. Он не только затрагивает финансы или бюджет, но и подрывает позиции государства", - сказал премьер.

"Сегодня наш долг заключается в том, чтобы забыть о политических играх и думать только о спасении нашей страны. Прежняя политика сделала необходимым проведение кардинальных изменений и ограничение накопленных привилегий", - добавил премьер.

Греческие чиновники сообщили, что посетившие страну инспекторы ЕС и МВФ пришли к неутешительным выводам: Афины не смогут выполнить поставленные цели по сокращению бюджета без новых мер по уменьшению расходов, которые уже заставили выйти на улицы тысячи недовольных граждан.

Накануне международные рейтинговые агентства пригрозили понизить греческий рейтинг в случае, если страна не сможет выполнить обещание и сократить дефицит бюджета.

"Есть только одна дилемма: допустим ли мы банкротство страны или будем как-то действовать? Позволим ли мы спекулянтам задушить нас или же возьмем свою судьбу в свои руки?", - отметил греческий премьер.

"Мы должны сделать все возможное для решения неотложных проблем уже сегодня. Завтра будет слишком поздно, а последствия - намного серьезнее".

Г.ПАПАНДРЕУ пообещал, что страна не будет искать помощи за границей: "Мы просим ЕС проявить солидарность, а они просят нас выполнить наши обязательства. Мы их выполним...Мы потребуем от европейского сообщества солидарности, и я верю, что мы ее получим".

"Ни одна другая страна не заплатит за наши долги, - сказал он. - Для нашей страны дело чести навести порядок в собственном доме".