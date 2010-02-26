ЕС и Украина могут подписать Договор об ассоциации уже в этом году

Европейский Союз может подписать с Украиной Соглашение об ассоциации еще в этом году.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразила эксперт Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Анна ГУРСКА.

«Воля есть, чтобы завершить эти переговоры до конца этого года», - сказала она.

Эксперт отметила, что подписание будет зависеть от того, насколько интенсивно возьмутся за это дело представители новой власти.

А.ГУРСКА назвала сложными переговоры по соглашению, главным образом, из-за положения о зоне свободной торговли, и заметила, что власть Украины еще должна очень многое сделать для его подписания.

Эксперт в то же время не исключила, что новое украинское правительство сможет вести эти переговоры эффективнее.

По словам А.ГУРСКОЙ, ЕС может также пойти на подписание «Дорожной карты» для внедрения безвизового режима с Украиной, отметив, что украинцам будет очень тяжело его быстро реализовать. Она сказала, что образцом для этой «Дорожной карты» послужит аналогичный документ с балканскими государствами, где одним из первых и главных условий является демаркация границ. «Условия для Украины очень сложные для реализации», - сказала эксперт.