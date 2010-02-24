Лукашенко примет участие в инаугурации Януковича

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО завтра примет участие в мероприятиях по случаю инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, А.ЛУКАШЕНКО сегодня, 24 февраля, направился с рабочим визитом в Украину.

«Глава государства примет участие в мероприятиях по случаю вступления в должность новоизбранного Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, а также проведет ряд международных встреч», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в инаугурации Президента Украины, как ожидается, примут участие 11 глав государств, четыре руководителя международных организаций, свыше 15 министров иностранных дел и четверо глав парламентов других стран. Большая часть гостей прилетит в Киев завтра утром.

Согласно программе инаугурации, 25 февраля в 09.00 в Киево-Печерской лавре пройдет молебен. Затем в 10.00 в Верховной Раде В.ЯНУКОВИЧ будет приносить присягу. Встреча с руководителями иностранных делегаций и торжественный прием состоятся днем. После этого официальные лица планируют прибыть в «Украинский дом», а затем в Дом приемов.