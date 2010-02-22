ЕС продлил ограничительные меры против лидеров Приднестровья

Европейский Союз продлил на год ограничительные меры против лидеров Приднестровья, однако приостановил их действие до сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС.

В одобренных сегодня выводах Совет иностранных дел ЕС приветствовал позитивное развитие в процессе урегулирования Приднестровского конфликта в последние месяцы, в частности, растущую открытость нового правительства Молдовы и де-факто власти Приднестровья к переговорам.

В то же время, совет отметил, что никакого существенного прогресса в политическом урегулировании конфликта так и не было достигнуто.

Исходя из этого, совет продолжил на один год ограничительные меры против руководства Приднестровья, введенные в 2004 году после кампании по закрытию школ, преподавание в которых происходило на молдавском языке с использованием латиницы.

Вместе с тем, применение этих мер приостановлено до конца сентября 2010 года.

Кроме того, Совет иностранных дел решил изъять три фамилии из списка лиц, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Совет также призвал фактическое руководство Приднестровья приложить конструктивные усилия для политического урегулирования конфликта.