В Индии 86-летний политик уволен из-за сексуального скандала

В Индии лидер Национального конгресса и представитель президента страны в штате Андхра-Прадеш Нараян Датт Тивари ушел в отставку после того, как местные телеканалы показали в эфире 86-летнего политика в постели с тремя женщинами, сообщает Reuters.

Тивари заявил, что пленка была сфабрикована, однако Конгресс потребовал от него уйти в отставку.

По мнению аналитиков, этот инцидент создаст дополнительные проблемы для правящей партии. «Правительству придется очень постараться, чтобы найти нового руководителя, который бы был способен поддерживать дисциплину и порядок в штате Андхра-Прадеш», - заявили эксперты.

Газета.ру