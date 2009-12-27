В Индии 86-летний политик уволен из-за сексуального скандала
13:58, 27 декабря 2009Мир
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В постели с тремя...
В Индии лидер Национального конгресса и представитель президента страны в штате Андхра-Прадеш Нараян Датт Тивари ушел в отставку после того, как местные телеканалы показали в эфире 86-летнего политика в постели с тремя женщинами, сообщает Reuters.
Тивари заявил, что пленка была сфабрикована, однако Конгресс потребовал от него уйти в отставку.
По мнению аналитиков, этот инцидент создаст дополнительные проблемы для правящей партии. «Правительству придется очень постараться, чтобы найти нового руководителя, который бы был способен поддерживать дисциплину и порядок в штате Андхра-Прадеш», - заявили эксперты.
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