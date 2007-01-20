Британские следователи знают убийцу Литвиненко в лицо

Следователи Скотланд-Ярда располагают фотографией предполагаемого убийцы экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, пишет в субботу британская газета "Таймс".

Как утверждает издание, подозреваемый был снят на камеру видеонаблюдения в аэропорту Хитроу 1 ноября - в день, когда, предположительно, отравили Литвиненко.

Полиция решила не публиковать фотографию. Как сообщает "Таймс", это "высокий атлетически сложенный темноволосый мужчина с ярко выраженными чертами выходца из Центральной Азии".

По данным газеты, в британскую столицу он прибыл по поддельному паспорту ЕС и, как предполагается, подсыпал яд в чай экс-офицеру ФСБ в номере лондонского отеля.

Александр Литвиненко - бывший офицер ФСБ РФ, бежавший в 2000 году в Великобританию и получивший в октябре 2006 года британский паспорт, скончался 23 ноября в больнице. Специалисты британского Агентства по охране здоровья обнаружили в его теле следы радиоактивного элемента полоний-210, которые затем также были найдены в местах, которые посещал Литвиненко.

Дело расследуют антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда и Генпрокуратура РФ.

РИА Новости