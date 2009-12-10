Жертвами пожара в Перми стали уже 130 человек

Число погибших в результате пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми возросло уже до 130 человек.

Как сообщает “Газета.ру”,в НИИ «Скорой помощи» им И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге сегодня скончались двое мужчин.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 декабря произошел пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". По данным следствия, один из фейерверков поджег соломенный подвесной потолок, в помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе было около 250 человек. Среди погибших - двое граждан Украины.